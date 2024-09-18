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Россияне рассказали об улучшении в отрасли обращения с отходами

Россияне рассказали об улучшении в отрасли обращения с отходами

Улучшения в отрасли обращения с отходами за последние два года заметили 60,7 процента россиян. Об этом сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО), который провел исследование для оценки гражданами состояния отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

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