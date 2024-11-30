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Главного Деда Мороза России оштрафовали на 24,5 тысячи рублей

Главного Деда Мороза России оштрафовали на 24,5 тысячи рублей

Главного Деда Мороза России Андрея Балина оштрафовали за нарушение дорожных правил на 24,5 тыс. рублей.

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