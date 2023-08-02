Военное обозрение

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Австралия заказала южнокорейские БМП AS21 Redback

Австралия заказала южнокорейские БМП AS21 Redback

Боевая машина пехоты AS21 Redback С начала прошлого десятилетия министерство обороны Австралии реализует программу модернизации сухопутных войск LAND 400.

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