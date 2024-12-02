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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрий Бородавко: «Отстранение от международных стартов психологически влияет на мотивацию Большунова. Это видно и по тренировочному процессу»

Трехкратный олимпийский чемпион не попал в призы в четырех гонках из пяти на Кубке России. В прошлом сезоне у Большунова была серия из 23 побед подряд.

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