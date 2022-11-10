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Президент «Оренбурга» о продлении Сычевого: «Договорились с повышением условий. Возможно, были предложения от других клубов»

Президент «Оренбурга» высказался о продлении контракта с Владимиром Сычевым. Форвард забил 11 голов в 14 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ и делит второе место в гонке бомбардиров.

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