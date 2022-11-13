Карелия.ньюс

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Три автомобиля столкнулись на улице Ломоносова в Петрозаводске

ДТП произошло днём в субботу, 12 ноября. Столкнулись автомобили Volkswagen Polo, Mersedes и фура. В группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» очевидцы рассказывают, что водитель Фольксвагена, выезжая с улицы Чехова, не остановился перед знаком «Стоп».

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