Три автомобиля столкнулись на улице Ломоносова в Петрозаводске

ДТП произошло днём в субботу, 12 ноября. Столкнулись автомобили Volkswagen Polo, Mersedes и фура. В группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» очевидцы рассказывают, что водитель Фольксвагена, выезжая с улицы Чехова, не остановился перед знаком «Стоп».