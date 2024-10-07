Баффетт и Безос неохотно скупают акции своих компаний

В январе-сентябре 2024 года американский индекс S&P 500 продемонстрировал наилучшие результаты с 1997 года, что должно вызывать воодушевление среди инвесторов, однако Уоррен Баффетт, Джейми Даймон и Джефф Безос не разделяют рыночного оптимизма, пишет The Wall Street Journal.
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