Баффетт и Безос неохотно скупают акции своих компаний

В январе-сентябре 2024 года американский индекс S&P 500 продемонстрировал наилучшие результаты с 1997 года, что должно вызывать воодушевление среди инвесторов, однако Уоррен Баффетт, Джейми Даймон и Джефф Безос не разделяют рыночного оптимизма, пишет The Wall Street Journal.