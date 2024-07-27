Российские силы ПВО за ночь сбили 21 беспилотник ВСУ По данным Минобороны РФ на субботу, 27 июля, за ночь сбито семь украинских БПЛА над Курской, семь над Рязанской, три — над Белгородской, два — над Ростовской, один — над Брянской и один — над Липецкой областями.