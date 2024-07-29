Украинское общество склоняется к уступкам

Василий Стоякин 28 июля 2024 г., 12:00 Еще недавно само по себе предположение о возможности пойти на территориальные уступки России рассматривалось на Украине как основание для возбуждения уголовного дела.
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