Эффект домино: Запад забил тревогу из-за прорыва ВС РФ в Очеретино Алиса БронскаяПрорыв военных сил России в окрестностях поселка Очеретино на территории ДНР возможен вызвать цепную реакцию и ослабить оборону ВСУ, сообщает статья итальянской газеты IL Fatto Quotidiano, указывая на планы Москвы «продвигать вооруженные силы к реке Днепр».