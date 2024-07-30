С 1 августа начинается прием заявлений в школу имени Страховой 📍 Находится она на улице Полевой, 12 📞 8-862-243-27-55 💻 school@edu.
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С 1 августа начинается прием заявлений в школу имени Страховой 📍 Находится она на улице Полевой, 12 📞 8-862-243-27-55 💻 school@edu.