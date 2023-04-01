На подготовку ко второй очереди реконструкции аэропорта Толмачёво выделили 5 млрд рублей

Ремонтные работы в аэропорту им. Покрышкина рассчитаны до августа 2027 года.30 марта власти Новосибирска объявили тендер на подготовку ко второй очереди реконструкции аэропортового комплекса Толмачёво, общей стоимостью свыше 4,9 млрд рублей.