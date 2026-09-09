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Болельщицу «Марселя» облили спермой на стадионе во время матча с «Парижем»: «Я чувствовала себя грязной, как кусок дерьма. Я даже не могла сходить в туалет, чтобы смыть ее. Мир сошел с ума»

Болельщица « Марселя » пожаловалась на то, что ее облили спермой на стадионе. Инцидент произошел на «Велодроме» во время матча с « Парижем » 6 сентября (2:3).

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