Учёные предложили технологию переработки коробок из-под молока

В России придумали, как повторно использовать тетрапак и другую сложную бумажную продукцию.Технологию переработки многослойных упаковок предложили учёные Северного (Арктического) федерального университета.
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