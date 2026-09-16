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Царьград

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Зеленский "поменял позицию" по окончанию конфликта: Объявлена новая цель

Зеленский "поменял позицию" по окончанию конфликта: Объявлена новая цель

У Зеленского несколько видоизменилась официальная позиция по окончанию украинского конфликта. Теперь, с его слов, у Киева другая приоритетная цель.

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