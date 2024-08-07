Украинские БПЛА, атаковавшие Воронеж, были оснащены поражающими элементами (ФОТО, ВИДЕО)

Украинские беспилотники, атаковавшие Воронеж, были оснащены поражающими элементами. Жители Березовой Рощи сообщают, что они обнаружили в припаркованных автомобилях металлические шарики, застрявшие в кузовах.
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