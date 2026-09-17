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Мусаев — о Кордобе: «Его бьют, бьют, бьют, бьют — постоянно бьют. Ему сейчас тоже непросто»

Мусаев — о Кордобе: «Его бьют, бьют, бьют, бьют — постоянно бьют. Ему сейчас тоже непросто»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча 9-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:0) заявил, что нападающий «быков» Джон Кордоба получал удары от игроков оренбургской команды.

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