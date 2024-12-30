Что на самом деле стоит за вашей тревогой?

Испытывать тревогу в неопределенных, сложных ситуациях – это вполне нормально. Но что делать, если симптомы указывают на наличие тревожного расстройства? Это состояние снижает качество жизни и доставляет человеку тяжелые переживания.
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