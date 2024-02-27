Об этом говорить преждевременно. Вот когда Украина перестанет существовать, тогда и решится, кто и что там будет восстанавливать. Все, что станет Россией, Россия со временем восстановит.

Андрей Равдин

Восстанавливать то, что раньше называлось Украиной, всё равно придётся России и в том числе с привлечением этих резервов, на которые и пытается наложить руку Запад и тянутся липкие ручонки украинских вождей (уркаганов, можно сказать). Может быть, и до европейцев это дошло, и они таким образом дают нам понять, что они согласны отдать нам эту никчёмную территорию, чтобы больше на неё не тратиться. Мол, хрен с вами, надоели вы нам, разбирайтесь сами со своими тёрками.