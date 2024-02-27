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Запад решил судьбу замороженных активов России: Деньги вернут, но есть условие

Запад решил судьбу замороженных активов России: Деньги вернут, но есть условие

Царьград Nikolay Gyngazov/Globallookpress Запад решил судьбу замороженных активов России.

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Комментарии
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Наталия
Об этом говорить преждевременно. Вот когда Украина перестанет существовать, тогда и решится, кто и что там будет восстанавливать. Все, что станет Россией, Россия со временем восстановит.
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13 час.
Светлана Позднякова
👍👍👍👍👍👍
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8 час.
Андрей Равдин
Восстанавливать то, что раньше называлось Украиной, всё равно придётся России и в том числе с привлечением этих резервов, на которые и пытается наложить руку Запад и тянутся липкие ручонки украинских вождей (уркаганов, можно сказать). Может быть, и до европейцев это дошло, и они таким образом дают нам понять, что они согласны отдать нам эту никчёмную территорию, чтобы больше на неё не тратиться. Мол, хрен с вами, надоели вы нам, разбирайтесь сами со своими тёрками.
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4 час.

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