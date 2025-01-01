Дзюба поздравил с Новым годом: «Мы набираемся опыта и становимся лучше. Самое главное – не забывать, чтобы в сердце, на душе и в мыслях Господь Бог был как можно чаще и больше»

«Всем привет, леди и джентльмены! Смотрите, какая погода, это просто сказка! Просто снег хлопьями, это просто наслаждение! Ну что, хочу всех поздравить с Новым годом! Год был очень непростой, но интересный, как и все, наверное, предыдущие.