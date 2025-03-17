Минздрав предложил расширить перечень медицинских показаний для проведения абортов

Минздрав предложил пересмотреть перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности и критерии, определяющие степень тяжести состояний, при которых продолжение беременности представляет угрозу для жизни женщины.
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