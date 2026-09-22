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Регионы России

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В торговом центре Стерлитамака погибли четыре человека при пожаре

В торговом центре Стерлитамака погибли четыре человека при пожаре

В торговом комплексе «Солнечный» в городе Стерлитамак, Республика Башкирия, произошёл пожар, в результате которого погибли четыре человека и пострадали четыре.

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