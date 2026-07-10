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Водила

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Как GAP-страховка спасает от финансовых потерь при угоне или гибели авто

Как GAP-страховка спасает от финансовых потерь при угоне или гибели авто

Покупка автомобиля — это не только радость, но и серьезные финансовые риски. Когда я только начинала разбираться в тонкостях страхования, меня удивил один неприятный нюанс: даже дорогой полис каско не гарантирует полного возврата средств, если с машиной случится непоправимое.

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