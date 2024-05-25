Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • alik3456 Джексон
    Конь в пальто или Кот бухой...Он назвал Путина ...
  • Авас Анекак
    какой вы милосердный есть народная мудрость ------проблему со спиной может решить только милая девушка с садовым инст...Он назвал Путина ...
  • alik3456 Джексон
    А он сзади пристроился...Он назвал Путина ...

Ниспровергатель тронов и потрясатель вселенной

Ниспровергатель тронов и потрясатель вселенной

Михаил Ходорковский призвал оппозицию объединиться и захватить власть в случае нового военного бунта.

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Комментарии
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Георгий Лянгас
Редко богатый человек от ума. Обычно богатый от подлости - обмануть, украсть, скрыть, оболгать, наипать, убить.....короче, богатство редко бывает честным.
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17 час.
Виктор Луговой
Надо же, - Хiдiркiвськiй жив ещё, курилка... Трупом несёт, хотя вроде и не подох... пока.
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17 час.
Алина Белова
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17 час.

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