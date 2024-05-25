Ниспровергатель тронов и потрясатель вселенной

Редко богатый человек от ума. Обычно богатый от подлости - обмануть, украсть, скрыть, оболгать, наипать, убить.....короче, богатство редко бывает честным.

Виктор Луговой

Надо же, - Хiдiркiвськiй жив ещё, курилка... Трупом несёт, хотя вроде и не подох... пока.