Михаил Ходорковский призвал оппозицию объединиться и захватить власть в случае нового военного бунта.
Ниспровергатель тронов и потрясатель вселенной
Комментарии
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Георгий Лянгас
Редко богатый человек от ума. Обычно богатый от подлости - обмануть, украсть, скрыть, оболгать, наипать, убить.....короче, богатство редко бывает честным.
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17 час.
Виктор Луговой
Надо же, - Хiдiркiвськiй жив ещё, курилка... Трупом несёт, хотя вроде и не подох... пока.
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17 час.
Алина Белова
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17 час.
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