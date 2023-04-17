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Гороскоп с 17 по 23 апреля: у Скорпионов риски и ложь, а у Рыб поиск гармонии в себе

Гороскоп с 17 по 23 апреля: у Скорпионов риски и ложь, а у Рыб поиск гармонии в себе

Гороскоп не слишком благоприятствует ответственным начинаниям на текущей рабочей неделе. Этот период обещает быть для представителей созвездий нелегким и противоречивым: с одной стороны, он совершенно не склоняет к организованности, с другой же — способен толкнуть некоторых людей на радикальные и не совсем обдуманные шаги.

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