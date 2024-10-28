Нам землю не надо — квартиру хотим!

Многодетные семьи могут вместо участка для строительства получить выплату на покупку жилья Если в семье трое или больше несовершеннолетних детей, в квартире тесновато, а средств на расширение нет, то можно получить государственную выплату на покупку жилья по государственной программе «Компенсация за земельный участок».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии