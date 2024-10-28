Нам землю не надо — квартиру хотим!

Многодетные семьи могут вместо участка для строительства получить выплату на покупку жилья Если в семье трое или больше несовершеннолетних детей, в квартире тесновато, а средств на расширение нет, то можно получить государственную выплату на покупку жилья по государственной программе «Компенсация за земельный участок».