Лавров оценил идею о конференции по украинскому конфликту с участием Москвы и Киева

Организация конференции по разрешению украинского конфликта с участием как Москвы, так и Киева, по мнению российской дипломатии, может означать продолжение усилий КНР по созданию условий для решения этого кризиса.
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