В астраханских новостройках почти треть жилищной площади остается не проданной

И это считается неплохим стимулом для увеличения темпов жилищного строительства. Рекорд нераспроданности В конце минувшей недели РБК, со ссылкой на Единую информационную систему жилищного строительства «Дом.
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