Олег Тактаров провёл мастер-класс для юных самбистов

Знаменитый спортсмен, актёр, телеведущий, продюсер, режиссёр, общественный деятель Олег Тактаров побывал в клубе самбо «VLADIMIR» в Нижнем Новгороде, где поделился своим опытом с юными поклонниками самообороны без оружия.
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