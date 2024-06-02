Пассажирам «Победы» напомнили о переносе рейсов в терминал D «Шереметьево»

Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») напоминает своим пассажирам, что с 1 июня с 23:45 по московскому времени все рейсы авиакомпании из аэропорта «Шереметьево» будут совершаться из/в терминала D.
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