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«Небезопасные» маневры катеров спецназа КСИР Ирана перед кораблями ВМС США попали на видео

«Небезопасные» маневры катеров спецназа КСИР Ирана перед кораблями ВМС США попали на видео

В понедельник во время прохождения американского патрульного корабля Sirocco и транспортного корабля USNS Choctaw County через Ормузский пролив, три катера Корпуса стражей исламской революции Ирана приблизились к ним на небольшое расстояние.

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