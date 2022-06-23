«Небезопасные» маневры катеров спецназа КСИР Ирана перед кораблями ВМС США попали на видео

В понедельник во время прохождения американского патрульного корабля Sirocco и транспортного корабля USNS Choctaw County через Ормузский пролив, три катера Корпуса стражей исламской революции Ирана приблизились к ним на небольшое расстояние.
В понедельник во время прохождения американского патрульного корабля Sirocco и транспортного корабля USNS Choctaw County через Ормузский пролив, три катера Корпуса стражей исламской революции Ирана приблизились к ним на небольшое расстояние.
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