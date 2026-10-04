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Спорт Уик-Энд

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Начнем сначала, все начнем с нуля. На турнире в Батуми арбитры показали российским фигуристам, кто в доме хозяин

Начнем сначала, все начнем с нуля. На турнире в Батуми арбитры показали российским фигуристам, кто в доме хозяин

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Серия «челленджер» Современный Батуми многим напоминает богатые ближневосточные эмираты: с помпой построенные небоскребы на набережной, торговые центры, отели и рестораны на любой вкус и кошелек.

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