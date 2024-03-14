1C Game Studios показала Варвару и Василису Премудрую из игры “Бессмертный. Сказки Старой Руси”Проект выйдет на ПК до конца 2024 года и станет первой частью в серии, основанной на славянской мифологии и русских народных сказках.
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