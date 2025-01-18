Рогов: в селе Времевка ДНР военные водрузили российский флаг

Российские военные установили флаг в селе Времевка в Донецкой Народной Республике. Об этом 17 января сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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