Рогов: в селе Времевка ДНР военные водрузили российский флаг

Российские военные установили флаг в селе Времевка в Донецкой Народной Республике. Об этом 17 января сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.