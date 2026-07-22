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К концу 2026 года 800 миллионов устройств Samsung Galaxy получат фирменный ИИ Galaxy AI

К концу 2026 года 800 миллионов устройств Samsung Galaxy получат фирменный ИИ Galaxy AI

Прежняя цель Samsung — 200 млн устройств с Galaxy AI к концу 2024 годаSamsung рассчитывает, что к концу 2026 года фирменные функции искусственного интеллекта Galaxy AI будут доступны уже примерно на 800 млн устройств.

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