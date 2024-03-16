Василий Киртока: "Нужно создавать атмосферу, чтобы людям нравилось работать"

Для долгосрочной и эффективной работы сотрудников в компании необходим тщательный подбор кадров, их поддержка, создание необходимой атмосферы, чтобы людям нравилось работать, чтобы они проявляли свои таланты, добивались карьерного роста.
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