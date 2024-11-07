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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин поздравил владельца «Вашингтона» с 1000-й победой в НХЛ, подарив ему шайбу с матча с «Нэшвиллом»

После матча с «Нэшвиллом» (3:2) капитан «Кэпиталс» вручил Теду Леонсису шайбу с победной игры. «Я люблю вас, ребята.

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