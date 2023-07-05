Кадры, которые сейчас обсуждает вся Россия, да и не только она. На опубликованных фотографиях золотые слитки, поддельные паспорта, парики для конспирации и даже огромная кувалда, как на ней написано, на случай важных переговоров.
Секретные материалы: что обнаружили в особняке основателя ЧВК «Вагнер»
Комментарии
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Н
Наталья
Да хватит уже поливать грязью пригожина!! Реакция - обратная!! Что то 5 канал (дебил - канал) припозднился... остальные все уже откатали программу!!
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15 час.
Валентин Воробьев
Натуральный и легально вор в законе.
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14 час.
НН
Надежда Никитина
Конфискованное оружие и миллиарды уже вернули официально, однако. То, что паспорта на разные фио и всякие усы и парики, то нормально, если учесть его деятельность за бугром, причем по заказу государства. Роскошь? Да, так себе. Проверили бы у других типа Голиковой, Силуанова и др. Про сына и дочь информация не проверена. Так, что хватит мусолить эту тему. Мы много не знаем, где собака зарыта.
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12 час.
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