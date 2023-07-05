Пятый канал

31 379 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Львов
    Фашист,молодец,зачем в помойку выбрасывать самолёт!!!Но,это ему не поможет,МЫ,все помним!!!Нож в спину Украи...
  • Z Muliphein
    Господи как хорошо, что у нас сейчас +33, и солнце жарит. А в выходные обещали +35. Не люблю жару, но пусть лучше онаИспанские слизни-...
  • лина любимцева
    Я ОЧЕНЬ рада, что наших ребят вернули ДОМОЙ!! Смотрела видео, как они приехали. Такие все измученные, худые...НО РОДН...«Мы дома»: вернув...

Секретные материалы: что обнаружили в особняке основателя ЧВК «Вагнер»

Секретные материалы: что обнаружили в особняке основателя ЧВК «Вагнер»

Кадры, которые сейчас обсуждает вся Россия, да и не только она. На опубликованных фотографиях золотые слитки, поддельные паспорта, парики для конспирации и даже огромная кувалда, как на ней написано, на случай важных переговоров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Н
Наталья
Да хватит уже поливать грязью пригожина!! Реакция - обратная!! Что то 5 канал (дебил - канал) припозднился... остальные все уже откатали программу!!
Ответить
15 час.
Валентин Воробьев
Натуральный и легально  вор в законе.
Ответить
14 час.
НН
Надежда Никитина
Конфискованное оружие и миллиарды уже вернули официально, однако. То, что паспорта на разные фио и всякие усы и парики, то нормально, если учесть его деятельность за бугром, причем по заказу государства. Роскошь? Да, так себе. Проверили бы у других типа Голиковой, Силуанова и др. Про сына и дочь информация не проверена. Так, что хватит мусолить эту тему. Мы много не знаем, где собака зарыта.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх