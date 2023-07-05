Секретные материалы: что обнаружили в особняке основателя ЧВК «Вагнер»

НН

Надежда Никитина

Конфискованное оружие и миллиарды уже вернули официально, однако. То, что паспорта на разные фио и всякие усы и парики, то нормально, если учесть его деятельность за бугром, причем по заказу государства. Роскошь? Да, так себе. Проверили бы у других типа Голиковой, Силуанова и др. Про сына и дочь информация не проверена. Так, что хватит мусолить эту тему. Мы много не знаем, где собака зарыта.