"АвтоВАЗ" заключил соглашение о сборке Lada в Эфиопии

"АвтоВАЗ" подписал соглашение о сборке автомобилей Lada в Эфиопии. Об этом сообщает "Царьград". Директор по экспорту "АвтоВАЗа" Илья Савинов прибыл в Аддис-Абебу и подписал соглашение с гендиректором компании Ethio Engineering Group и представителем МИД Эфиопии Сулейманом Дедефо.