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"АвтоВАЗ" заключил соглашение о сборке Lada в Эфиопии

"АвтоВАЗ" заключил соглашение о сборке Lada в Эфиопии

"АвтоВАЗ" подписал соглашение о сборке автомобилей Lada в Эфиопии. Об этом сообщает "Царьград". Директор по экспорту "АвтоВАЗа" Илья Савинов прибыл в Аддис-Абебу и подписал соглашение с гендиректором компании Ethio Engineering Group и представителем МИД Эфиопии Сулейманом Дедефо.

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