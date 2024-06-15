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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • чвсатпкьл
    Да на Украине все люди виноваты потому что купились  на эти обещания красивой жизни для всех, которой нет ни на Запад...Всё просто
  • Александр Ляшенко
    Дайте человеку в МО порядок навести, а Минздраве и МВД должны увидеть и повеситься."Откуда такие бог...
  • Михалыч
    Если Белоусов справится с мадам Арбидол и всем ее ненародным сектором - нужно будет ему ставить памятник прижизненно!!!"Откуда такие бог...

"Это наше последнее предложение. Далее только капитуляция": Путин ставит Западу ультиматум по Украине

"Это наше последнее предложение. Далее только капитуляция": Путин ставит Западу ультиматум по Украине

Интересная жизнь с Vera Star Фото: drive2.ru Пока бывший комедиант устраивает истерики из-за саммита в Швейцарии, и доводит своими высказываниями до исступления западных политиков, Владимир Путин озвучил реальные мирные предложения, на которых Россия готова завершить сегодняшний конфликт.

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Владимир Соловьев
Как сказал на фронте Георгий Жуков: враг выдыхается и это его последние попытки устоять!
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11 час.

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