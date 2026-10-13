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Калужские новости

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В Козельском округе 13 и 14 октября отключат электроэнергию

В Козельском округе 13 и 14 октября отключат электроэнергию

Отключение электроэнергии затронет несколько деревень Козельского округа 13 и 14 октября с 8 утра до 18 вечера.

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