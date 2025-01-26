Суд решил, отдавать ли средства основателя «Б. Ю. Александров» его дочери

Передать деньги умершего в 2020 году основателя бренда по производству глазированных сырков «Б. Ю. Александров» Бориса Александрова, которые находятся на счету в банке Монако, его дочери Екатерине Александровой решил суд, сообщает 25 января Черёмушкинский районный суд Москвы.