Суд решил, отдавать ли средства основателя «Б. Ю. Александров» его дочери

Передать деньги умершего в 2020 году основателя бренда по производству глазированных сырков «Б. Ю. Александров» Бориса Александрова, которые находятся на счету в банке Монако, его дочери Екатерине Александровой решил суд, сообщает 25 января Черёмушкинский районный суд Москвы.
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