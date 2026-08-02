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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гецлаф о работе ассистентом в сборной Канады на МЧМ-2027: «Я вырос с принципом «золото или ничего». Хотим вернуться к борьбе за победу на каждом турнире»

Двукратный олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Райан Гецлаф высказался о работе помощником главного тренера сборной Канады на предстоящем молодежном чемпионате мира.

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