В Минобороны России рассказали, что на Добропольском направлении специальной военной операции расчеты БПЛА войск беспилотных систем 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» уничтожили разветвленную сеть антенн-ретрансляторов формирований ВСУ.
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