Участница экстремального шоу на ТНТ рассказала об отравлении на проекте

Популярная российская актриса, звезда юмористического проекта Comedy Woman и участница экстремального шоу «Новые звезды в Африке» на канале ТНТ Наталия Медведева рассказала об отравлении на съемках передачи.
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