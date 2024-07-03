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В калужском лесу заблудилась пенсионерка

В калужском лесу заблудилась пенсионерка

В лесу в Калужской области пропала 62-летняя женщина, сообщает отряд "ЛизаАлерт". 2 июля ушла в лес и не вернулась Тамара Александровна #Астахова (Моисеева) из деревни Гостижье, сельского поселения Асмолово Барятинского района.

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