В калужском лесу заблудилась пенсионерка

В лесу в Калужской области пропала 62-летняя женщина, сообщает отряд "ЛизаАлерт". 2 июля ушла в лес и не вернулась Тамара Александровна #Астахова (Моисеева) из деревни Гостижье, сельского поселения Асмолово Барятинского района.