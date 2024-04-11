Merlion может купить российского производителя бытовой техники Kuppersberg

Владельцы отечественного производителя бытовой техники под брендом Kuppersberg ведут переговоры о продаже своего бизнеса компании Merlion (владеет ритейлером «Ситилинк»), пишет «Ъ» со ссылкой на собеседника, близкого к производителю.
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