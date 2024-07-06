Благодаря искусственному интеллекту Google Translate получил поддержку 110 новых языков Максим МорозовGoogle Translate, хотя и не самый точный переводчик, достаточно хорош для обеспечения качественного перевода с иностранных языков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии