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Венгерский консерватор некрасиво пошутил по поводу фестиваля ЛГБТ*-кино в Киеве

Венгерский консерватор некрасиво пошутил по поводу фестиваля ЛГБТ*-кино в Киеве

Теперь ни у кого не должно остаться сомнений, за что отдан миллион жизней.Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х высказался с сарказмом во поводу проходящего в Киеве фестивале ЛГБТ*-кино Sunny Bunny.

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