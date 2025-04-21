Венгерский консерватор некрасиво пошутил по поводу фестиваля ЛГБТ*-кино в Киеве

Теперь ни у кого не должно остаться сомнений, за что отдан миллион жизней.Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х высказался с сарказмом во поводу проходящего в Киеве фестивале ЛГБТ*-кино Sunny Bunny.