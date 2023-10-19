В Москве от гриппа привились уже почти 4 миллиона человек

Всего в столице власти намерены привить 60% населения. По какой причине?Столичный Роспотребнадзор сообщил о том, что в Москве к сегодняшнему дню привиты от гриппа уже 3 920 030 человек, в том числе 783 300 детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии